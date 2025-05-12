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Перемирие по-европейски: Как великие умы Запада хотели перехитрить Путина, но перехитрили сами себя

Перемирие по-европейски: Как великие умы Запада хотели перехитрить Путина, но перехитрили сами себя

В потрясающем порыве стратегического гения лидеры Европы — Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц — собрались на секретный саммит, чтобы решить судьбу Украины.

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