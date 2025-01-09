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Царьград

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США предотвратили продажу гренландского месторождения Китаю за $216 млн.

США предотвратили продажу гренландского месторождения Китаю за $216 млн.

Американские чиновники успешно убедили гренландскую компанию Tanbreez Mining продать месторождение редкоземельных металлов нью-йоркской Critical Metals, предотвратив его передачу китайским фирмам.

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