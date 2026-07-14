«Ничего не меняла»: Светлана Бондарчук объяснила, почему ее лицо выглядит по-разному

57-летняя телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук решила прояснить слухи о пластике. В своих соцсетях (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) она опубликовала селфи без макияжа и подробно ответила на сомнения подписчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Всех обманула»: Инстасамка призналась, что ее отъезд из России оказался пиар-ходом
- «Мне, девочке из нищей семьи, бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость»: Юлия Пересильд резко ответила критикам после скандала с поступлением дочери
- От запрета на публичность до зарплаты: новый этап для детей Воли и Утяшевой
Свежие комментарии