«Ничего не меняла»: Светлана Бондарчук объяснила, почему ее лицо выглядит по-разному

57-летняя телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук решила прояснить слухи о пластике. В своих соцсетях (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) она опубликовала селфи без макияжа и подробно ответила на сомнения подписчиков.