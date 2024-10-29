Red Dead Redemption стартовала с 93% положительных отзывов и 2-го места в списке бестсе...

Red Dead Redemption стартовала с 93% положительных отзывов и 2-го места в списке бестселлеров SteamRed Dead Redemption наконец-то вышла на ПК, и эта классическая игра Rockstar может похвастаться неплохим количеством игроков и положительными отзывами.
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