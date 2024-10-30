В Еврейской автономной области полицейскими задержана подозреваемая в хранении наркотического средства в крупном размере

В рамках операции «Мак-2024» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Биробиджанский» в селе Дубовое Биробиджанского района на приусадебном участке 63-летней местной жительницы обнаружили металлическую миску и марлю со следами растения, внешне схожего с наркосодержащим, а также полимерный мешок с растительной массой.
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