Нацбанк РК вводит пределы для курса покупки и продажи валют

Национальный Банк разрабатывает проект постановления правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», передает inAktau.
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