Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раскольников
    Какая-то нездоровая движуха по этому самолёту. Как будто специально ждали и готовили. Чёрные ящики не расшифрованы, а...Фильм снимут о по...
  • Светлана Зуева
    Самолет ясно дело русские,а с поездом что?😡😡😡В Актау поезд про...
  • Андрей
    Это кому-то интересно?Какая погода ждет...

Нацбанк РК вводит пределы для курса покупки и продажи валют

Нацбанк РК вводит пределы для курса покупки и продажи валют

Национальный Банк разрабатывает проект постановления правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», передает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх