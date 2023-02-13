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Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд мира. Нет трофея, который мы не можем выиграть»

Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд мира. Нет трофея, который мы не можем выиграть»

Рис Джеймс уверен, что «Челси» может выиграть любой трофей. «Я думаю, нет трофея, который мы не можем выиграть.

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