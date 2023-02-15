Гордость России

﻿﻿Многие считают Т-50 или Су-57 самолетом технологического рубежа российской науки, который не будет и не будет развиваться дальше 5-го поколения, но на самом деле специалисты говорят, что этот самолет является лишь промежуточным звеном к подготовить основные технологии и скрыть глаза от работы по созданию самолета шестого поколения - голубя или истребителя Т-60, поэтому Т-50 не идет в серию массово, и это правильно - зачем он нам всем нужен? Обратите внимание: Главный недостаток преподавания в России.