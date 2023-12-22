«У меня есть мужчина», — Стоцкая заявила о романе после слухов о рождении дочки Киркорова

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров когда-то уже общались в романтическом контексте, поэтому сейчас, когда публика подозревает, что темноволосые наследники Насти с черными глазами-пуговками могут быть детьми Филиппа Бедросовича, артистке очень сложно сопротивляться слухам.