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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма о 3-очковых: «Мне 20 лет. Надеюсь, с течением времени прогресс будет продолжаться»

В первых 11 матчах сезона «большой» реализует 31,3% из-за дуги на 7,5 попытки за матч, но в последних двух встречах он забросил 12 из 21 3-очковых.

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