Технолог перечислил реальные угрозы в готовых обедах

Главная угроза — не истекший срок годности, а нарушения на этапах хранения и фасовки Готовые блюда с соусами, подливками и майонезными заправками быстро портятся при несоблюдении условий хранения, предупредил пищевой технолог Дмитрий Быстров в интервью Life.
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