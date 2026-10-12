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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Технолог перечислил реальные угрозы в готовых обедах

Технолог перечислил реальные угрозы в готовых обедах

Главная угроза — не истекший срок годности, а нарушения на этапах хранения и фасовки Готовые блюда с соусами, подливками и майонезными заправками быстро портятся при несоблюдении условий хранения, предупредил пищевой технолог Дмитрий Быстров в интервью Life.

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