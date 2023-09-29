ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Актер фильма «Бумер» стал постоянным артистом иркутского драмтеатра

Актер фильма «Бумер» стал постоянным артистом иркутского драмтеатра

ИРКУТСК, 29 сентября, ФедералПресс. Труппа драматического театра имени Охлопкова в Иркутске пополнилась новым актером – в сентябре в ее состав вошел Всеволод Гриневский, сыгравший роль Воробьева во второй части фильма «Бумер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх