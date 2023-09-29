Актер фильма «Бумер» стал постоянным артистом иркутского драмтеатра

ИРКУТСК, 29 сентября, ФедералПресс. Труппа драматического театра имени Охлопкова в Иркутске пополнилась новым актером – в сентябре в ее состав вошел Всеволод Гриневский, сыгравший роль Воробьева во второй части фильма «Бумер».
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