Актер фильма «Бумер» стал постоянным артистом иркутского драмтеатра

ИРКУТСК, 29 сентября, ФедералПресс. Труппа драматического театра имени Охлопкова в Иркутске пополнилась новым актером – в сентябре в ее состав вошел Всеволод Гриневский, сыгравший роль Воробьева во второй части фильма «Бумер».