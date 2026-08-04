Новую очередь бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске откроют в этом году

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что запуск новой очереди бизнес-парка «Гринвуд» в городском округе Красногорск планируют завершить в третьем квартале 2026 года.
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