Чаще всего нарушения выявлены в рыбной продукции и морепродуктах - 8,2% проб. Признаки фальсификации обнаружены в 3,7% исследованных образцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Туле на дороги ...
- Зеленский ввёл пе...
- Препараты для сни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым