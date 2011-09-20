20 лет 9/11. Как США начали и проиграли «мировую войну с терроризмом»

События в миреПолитика20 лет 9/11. Как США начали и проиграли «мировую войну с терроризмом» 11 сентября 2001 года – одна из роковых дат, разделивших жизнь едва ли не всего человечества на «до» и «после».Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAaskhatt askhattНичего нигде штаты не проиграли. Наивно так думать. Через все эти теракты и войны отмыты триллионы долларов, которые осели в карманах реальных организаторов. Все сделано гениально, ни к чему не прикопаешься, а захочешь прикопаться, исчезнешь. Наши коррупционеры просто щеглы по сравнению с тами масштабами.Комментировать
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