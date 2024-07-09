Песков о приговоре Беркович и Петрийчук: Кремль не комментирует решение суда

Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович, которых приговорили к шести годам колонии общего режима за постановку "Финист Ясный Сокол".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии