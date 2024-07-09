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Песков о приговоре Беркович и Петрийчук: Кремль не комментирует решение суда

Песков о приговоре Беркович и Петрийчук: Кремль не комментирует решение суда

Кремль никогда не комментирует решения суда и не собирается это делать в случае драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович, которых приговорили к шести годам колонии общего режима за постановку "Финист Ясный Сокол".

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