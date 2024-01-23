Двум смоленским деревням вернули холодную воду

Резкие перепады температуры стали причиной аварийных ситуаций на сетях в деревнях района Смоленской области Деревни Беднота и Шокино Кардымовского района остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии