В воскресенье в Петербурге и в Рождествено открылся «Набоковский фестиваль», приуроченный к 125-летию со дня рождения писателя Центральной точкой фестиваля стал Международный центр реставрации, который находится близ семейной усадьбы Руковишниковых-Набоковых.