В воскресенье в Петербурге и в Рождествено открылся «Набоковский фестиваль», приуроченный к 125-летию со дня рождения писателя Центральной точкой фестиваля стал Международный центр реставрации, который находится близ семейной усадьбы Руковишниковых-Набоковых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии