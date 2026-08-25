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Нижегородская правда

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Двоих россиян освободили после 755 дней в плену у малийских террористов

В Мали из плена освободили двух российских граждан, которые провели 755 дней у террористов. Эти граждане России, участвовавшие в боевых действиях, оказались отрезаны от внешнего мира после захвата в июле 2024 года в ходе боёв при Тинзауатене.

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