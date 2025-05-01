А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 1 мая в Калуге

А знаете, кто самый счастливый человек? Тот, кто одинаково любит и дождь, и солнце! Представляем прогноз на 1 мая в КалугеСегодня, 1 мая, природа словно решила устроить себе день плача — дождь льёт как из ведра, рисуя на лужах свои абстрактные картины.