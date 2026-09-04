РИА: самые высокие зарплаты в РФ в июне получали в сфере перестрахования

Сотрудники сферы перестрахования в среднем зарабатывали в июне этого года почти 469 тысяч рублей. Они стали самыми высокооплачиваемыми специалистами, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Журналист Бабицки...
- АА Уотсон: визит чин...
- ERR: Эстония попр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым