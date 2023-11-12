Сальма Хайек, Джессика Альба, Ким Кардашьян, Мария Шарапова на гала-вечере Baby2Baby

В Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер американской организации Baby2Baby с целью сбора средств и предметов первой необходимости для сирот и детей из малоимущих семей.
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