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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября. Матч пройдет в Москве, Санкт-Петербурге или Волгограде

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России.

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