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Эксперт Волкова: вклады на 1–3 месяца остаются выгодными, а ипотека дешевле не станет

Эксперт Волкова: вклады на 1–3 месяца остаются выгодными, а ипотека дешевле не станет

Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Для обычного человека это означает, что вклады остаются выгодными, но кредиты дешевле не станут, рассказала «Газете.

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