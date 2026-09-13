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Царьград

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Главное за ночь и утро 13 сентября: В Болгарии заявили о диверсии. Ответ Кремля на слова Зеленского о встрече. Иран выдвинул США ультиматум

Главное за ночь и утро 13 сентября: В Болгарии заявили о диверсии. Ответ Кремля на слова Зеленского о встрече. Иран выдвинул США ультиматум

Большой пожар на военном складе в Болгарии, уже второй за последние полтора месяца, может быть диверсией.

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