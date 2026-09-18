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За рулем

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Вторичный авторынок буксует, продажи падают второй месяц подряд

Вторичный авторынок буксует, продажи падают второй месяц подряд

Российский рынок подержанных легковых автомобилей демонстрирует снижение второй месяц подряд.По данным «Автостата», в августе продажи упали на 8,4% год к году, составив 518,2 тыс.

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