Губернатор Клычков и депутат Вдовин опубликовали личные фото в соцсетях

Некоторые из первых лиц области субботним вечером опубликовали в соцсетях радующие их фото. И они никак не связаны с продолжающимся голосованием.
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