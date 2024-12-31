Утечка Volkswagen раскрыла точные данные о местоположении тысяч автомобилей по всей Европе за несколько месяцев

Проблемное подразделение Volkswagen Group по разработке программного обеспечения для автомобилей Cariad оставило в интернете терабайты клиентских данных о примерно 800 000 электромобилей Audi, Seat, Skoda и Volkswagen, которые были открыты в течение нескольких месяцев, сообщает Der Spiegel (на немецком языке) со ссылкой на исследователей безопасности, узнавших об утечке данных от неназванного осведомителя.