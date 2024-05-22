Гинцбург исключил изменение состава «Спутника V» из-за варианта FLiRT

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты не будут менять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с выявлением в стране нового варианта FLiRT.
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