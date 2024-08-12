Беларус пытался укрыться от алиментов на Смоленщине

Мужчина находился в стране без регистрации и документов Иностранный гражданин, находящийся в розыске, подвергнут административному наказанию в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации Сотрудники МО МВД России «Гагаринский» повстречали гражданина республики Беларусь, который находился на территории России без разрешительных документов и регистрации.