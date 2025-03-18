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Захарова рассказала о предательстве Украины со стороны США

Захарова рассказала о предательстве Украины со стороны США

Прошлая администрация США во главе с Джо Байденом обманула, предала и уничтожила Украину. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру.

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