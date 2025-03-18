Прошлая администрация США во главе с Джо Байденом обманула, предала и уничтожила Украину. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру.
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