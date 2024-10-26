Бедная женщина со скромной сумочкой

Что меня умиляет в борцах за все хорошее, истовых проповедниках аскетизма и традиций, счастья подвигов и пользы лишений, так это нежная привязанность ко всяким модным разностям западного происхождения, которое их адептам предлагается с негодованием отвергать.
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