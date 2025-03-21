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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция вылетит из плей-офф Лиги наций после 0:2 с Хорватией в первой игре, считают букмекеры

Франция уступила Хорватии (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций. Перед первой встречей букмекеры не сомневались в проходе команды Дидье Дешама в полуфинал – на это давали коэффициент 1.

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