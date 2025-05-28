Кофе дорожает, а смартфоны дешевеют: как меняются цены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в апреле 2025 года зафиксирован рост цен на 0,2% по сравнению с мартом. Несмотря на это, годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 8,4% — это ниже общероссийского показателя в 10,2%.
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