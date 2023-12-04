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Иваново

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Открытие путепровода около Горино – это комфорт для автомобилистов и возможность дальше развивать ж/д транспорт

Открытие путепровода около Горино – это комфорт для автомобилистов и возможность дальше развивать ж/д транспорт

Открытие путепровода около Горино – это комфорт для автомобилистов и возможность дальше развивать ж/д транспортПо путепроводу через ж/д переезд на самой загруженной трассе региона начали курсировать автомобили, открыто техническое движение.

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