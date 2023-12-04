Открытие путепровода около Горино – это комфорт для автомобилистов и возможность дальше развивать ж/д транспорт

Открытие путепровода около Горино – это комфорт для автомобилистов и возможность дальше развивать ж/д транспортПо путепроводу через ж/д переезд на самой загруженной трассе региона начали курсировать автомобили, открыто техническое движение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)