Почему баня полезна для здоровья, если там 80-градусная жара

Почему в 30-градусную жару на улице нам плохо, а поход в 80-градусную баню приносит удовольствие? Более того, пребывание в бане укрепляет сердце и помогает от боли, этому даже есть научные доказательства.
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