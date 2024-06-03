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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава Республики Алтай может уйти в отставку в ближайшие дни

Глава Республики Алтай может уйти в отставку в ближайшие дни

Впервые главой Алтая Олег Хорохордин стал в 2019 году, то есть к концу подходит его первый срок Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

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