Глава Республики Алтай может уйти в отставку в ближайшие дни

Впервые главой Алтая Олег Хорохордин стал в 2019 году, то есть к концу подходит его первый срок Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
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