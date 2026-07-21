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МОСИНФОРМ

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НАО, ЮВАО и ЮАО стали лидерами по вводу недвижимости в первом полугодии 2026 года

НАО, ЮВАО и ЮАО стали лидерами по вводу недвижимости в первом полугодии 2026 года

За шесть месяцев 2026 года наибольший объем площадей, на которые Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод, приходится на Новомосковский административный округ.

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