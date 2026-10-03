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Мюллер назвал Месси, а не Роналду, величайшим игроком в истории: «Он доставлял людям радость своей игрой почти два десятилетия. В первые 10 лет карьеры я выбирал Криштиану»

Полузащитник « Ванкувер Уайткэпс »  Томас Мюллер сделал выбор между  Криштиану Роналду и  Лионелем Месси .

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