Пенсионер выбросил с балкона 100 тысяч долларов в Москве

Пенсионер из столицы сбросил с балкона большую сумму денег. Мошенники уговорили его выкинуть деньги по условному сигналу, который подал курьер, прибывший на место, о чем сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
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