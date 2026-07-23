В Кстовском районе построят 25 домов и школу на 1100 мест

Минград Нижегородской области согласовал архитектурный облик двух многоквартирных жилых домов, которые будут построены в юго-восточной части Кстовского района в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ).
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