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Нижегородская правда

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Установка по производству перекиси водорода повреждена на заводе в Дзержинске

Установка по производству перекиси водорода повреждена на заводе в Дзержинске

18 декабря в 22:55 на предприятии, расположенном в районе Восточного шоссе г.о.г Дзержинск Нижегородской области, в результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода.

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