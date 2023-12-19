Установка по производству перекиси водорода повреждена на заводе в Дзержинске

18 декабря в 22:55 на предприятии, расположенном в районе Восточного шоссе г.о.г Дзержинск Нижегородской области, в результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода.
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