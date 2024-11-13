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Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО?

Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО?

Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО? Полковник запаса Левон Арзанов считает, что те, кто украл миллионы у наших защитников, могут искупить свои злодеяния кровью.

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Комментарии
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Alex Nемо
Правильно поняли - он пытается выставить всех ребят-штурмовиков, как преступников пытающихся отмазаться от преступлений, хотя всё их преступление заключается в том что они добровольно пошли Родину защищать! А штурмовые подразделения как штрафбаты!
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11 час.
Игорь Кузнецов
Задать вопрос штурмовикам подразделений &quot;Шторм Z&quot; - как им будет идти в бой с такими? Эти &quot;крысы&quot; предать смогут, а может быть и сбегут. Судить как за особо тяжкие преступления, без права УДО, с конфискацией у них и у ближайших родственников.
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2 час.
Юра Терских
Вертикаль   власти   породила   ,   коррупцию  ,  воровство  ,  предательство  и  измену.  К   чему  мы  идем  ?
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1 час.

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