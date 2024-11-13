Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО?

Правильно поняли - он пытается выставить всех ребят-штурмовиков, как преступников пытающихся отмазаться от преступлений, хотя всё их преступление заключается в том что они добровольно пошли Родину защищать! А штурмовые подразделения как штрафбаты!

Игорь Кузнецов

Задать вопрос штурмовикам подразделений "Шторм Z" - как им будет идти в бой с такими? Эти "крысы" предать смогут, а может быть и сбегут. Судить как за особо тяжкие преступления, без права УДО, с конфискацией у них и у ближайших родственников.