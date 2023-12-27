ивлееваФедеральная налоговая служба намерена провести тщательную проверку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой после проведения скандальной «голой» вечеринки в клубе “Мутабор” в столице.
Налоговая начала проверку Ивлеевой – ей грозит 5 лет колонии
Комментарии
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Гарий Щерба
Все, ДОПРЫГАЛАСЬ ДУРОЧКА , ВЛАСТИ СЕРЬЕЗНО ВЗЯЛИСЬ за неё и пока НЕ РАССТРЯСУТ как БУРАТИНО , НЕ ОСТАВЯТ в ПОКОЕ....!!! Видать ПРИМЕРОВ пред ней было МАЛО ( власть с народом долго терпит ) , что ОТОРВАННЫЕ от народа БЛОГЕРЫ , ГРЕБЯ ЛОПАТОЙ БАБЛО , ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЮТ БЕРЕГА ..!!!
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