За прошедшие 3 дня в Ивановской области задержали 20 водителей в состоянии опьянения

Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Ивановской области в период с 31 июля по 2 августа проводились мероприятия по отстранению от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения.
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