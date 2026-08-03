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За прошедшие 3 дня в Ивановской области задержали 20 водителей в состоянии опьянения

За прошедшие 3 дня в Ивановской области задержали 20 водителей в состоянии опьянения

Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Ивановской области в период с 31 июля по 2 августа проводились мероприятия по отстранению от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения.

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