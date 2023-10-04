Как мы отдыхаем в ноябре 2023 года и когда будут длинные выходные?

На ноябрь приходится последний праздник в году, по случаю которого объявляют дополнительный выходной В ноябре Россия отмечает последний в году большой праздник, по случаю которого власти объявляют выходной.
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