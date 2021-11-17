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За прошедшие сутки выявлено 8 нарушений антиковидных ограничений

За прошедшие сутки выявлено 8 нарушений антиковидных ограничений

Две рабочие группы с участием сотрудников управления муниципального контроля проверяют выполнение ограничительных мер - требований Указа Главы Республики Крым № 63-У, с учётом внесённых в него изменений, а также рекомендаций Роспотребнадзора.

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