За прошедшие сутки выявлено 8 нарушений антиковидных ограничений

Две рабочие группы с участием сотрудников управления муниципального контроля проверяют выполнение ограничительных мер - требований Указа Главы Республики Крым № 63-У, с учётом внесённых в него изменений, а также рекомендаций Роспотребнадзора.
Две рабочие группы с участием сотрудников управления муниципального контроля проверяют выполнение ограничительных мер - требований Указа Главы Республики Крым № 63-У, с учётом внесённых в него изменений, а также рекомендаций Роспотребнадзора.
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