Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов готовятся связать себя узами брака. «Всем привет! А мы подали заявление в ЗАГС! Угадайте, какая дата будет», — написали спортсмены в Telegram-канале.
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