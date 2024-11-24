Замороженные овощи: дешево и полезно для снижения холестерина

Узнайте, какие замороженные овощи помогут снизить уровень холестерина в крови. Эдамаме, зеленый горошек, шпинат и другие продукты обладают полезными свойствами, которые поддерживают здоровье сердца благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов.
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