В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку автоинспектору

В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку. По версии следствия, 14 октября прошлого года мигрант за рулем автомобиля «Лада Гранта», предоставил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение иностранного государства.