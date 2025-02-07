В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку автоинспектору

В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку. По версии следствия, 14 октября прошлого года мигрант за рулем автомобиля «Лада Гранта», предоставил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение иностранного государства.
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